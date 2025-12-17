Todo parece indicar que la teleserie entre Gustavo Álvarez y Universidad de Chile está lejos de terminar. Tras no clasificar a Copa Libertadores y sólo conseguir un cupo en Copa Sudamericana, el entrenador argentino estaría totalmente decidido a dejar el conjunto azul y no completar el año de contrato que resta.

Ante este panorama, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, entregó una nueva actualización de las negociaciones entre el DT y la dirigencia azul. En el programa ‘Pelota Parada’ de la señal televisiva, el reportero que cubre el día a día de la U detalló un alarmante escenario.

“Todo sigue en punto muerto, no hay avances en esta negociación. Ya estamos a día miércoles y esto comenzó el martes pasado, por lo que ya van más de una semana de conversaciones sin progreso entre Azul Azul y Gustavo Álvarez”, comentó de entrada el periodista.

Luego agregó que “el escenario se ve difícil, porque ninguna de las partes quiere ceder, pese a las distintas fórmulas que ha propuesto Universidad de Chile para concretar la salida y establecer una compensación económica por el tema contractual del director técnico”.

En esa línea, Díaz afirmó que “la situación no avanza y, peligrosamente, comienza a acercarse la próxima semana. Se asume que en fechas como el 24 y 25, 31 y 1, no habrá negociaciones, lo que hace que el tiempo empiece a jugar en contra”.

Finalmente, aseguró que “si bien aún quedan varios días para seguir conversando, la preocupación crece, ya que ninguna de las partes parecía imaginar que el proceso sería tan complejo. Desde el martes hasta hoy ya se acumulan más de ocho días de negociaciones sin avances concretos”.

Datos clave…