Universidad de Chile remó desde atrás para rescatar un empate con sabor a triunfo en la agonía del encuentro de ida por las semifinales de copa Sudamericana ante Lanús.

Rodrigo Castillo sorprendió a los Azules en la primera media hora de juego, anotando los dos tantos del ‘Granate’ en el 25′ y el 29′, dejando el marcador 2 a 0 a favor del visitante en el Nacional.

Sin embargo, en el complemento, Lucas Di Yorio le dio otro aire al ‘Romántico Viajero’ y logró poner el descuento parcial a los 62. Cuando todo parecía terminar en derrota para el equipo de Gustavo Álvarez, un penal en los descuentos salvó al cuadro laico y fue el infalible Charles Aránguiz quien lo cambió por gol en el 99′.

Así las cosas, Universidad de Chile rescata un empate con sabor a triunfo en el Nacional, en un partido en donde bien pudieron vivir un papelón. Sin embargo, no se rindieron y lograron conseguir la igualdad que los deja más que vivos para el compromiso de vuelta a jugarse el próximo jueves 30 en Argentina.

Charles Aránguiz valora el empate y le da esperanzada a la U

Una vez finalizado el encuentro, el héroe de la jornada para U. de Chile, Charles Aránguiz, valoró la igualdad en los últimos suspiros y destacó el esfuerzo del equipo durante todo el compromiso.

“Bueno, una vez más tuve un poco de suerte. Fui a ayudar al equipo a marcar el empate. Costó mucho, sobre todo con el marcador que teníamos. Así que remarco lo que equipo hizo en segundo tiempo”, aseguró.

El héroe de la jornada mantiene viva la esperanza de cara al duelo de vuelta ante Lanús (Foto: Photosport)

“Creo que fuimos ordenados, le dimos mucha seguridad a la pelota y completamos el equipo. En general creo que el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometimos errores que en el segundo tiempo no“, cerró.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.