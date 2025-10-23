Un nuevo y grave hecho de violencia mancha la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana. El bus que trasladaba al plantel de Lanús al Estadio Nacional fue atacado y apedreado por un grupo de hinchas de Universidad de Chile en las inmediaciones del recinto de Ñuñoa.

La situación, que se da justo cuando la U cumple una sanción de jugar sin público, provocó la furia inmediata de la delegación argentina.

El primero en reaccionar fue el jugador Eduardo “Toto” Salvio, quien subió un video a sus redes mostrando los vidrios rotos y un proyectil dentro del bus, preguntando: “¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”.

Furia total de la esposa de Marcelino Moreno de Lanús

Sin embargo, la indignación escaló y apuntó directamente a los organizadores. La esposa del mediocampista Marcelino Moreno, Katy Rivero, utilizó su cuenta de X (Ex Twitter) para reaccionar “con todo” al ataque, lanzando un duro mensaje contra la Conmebol.

“Y la seguridad de CONMEBOL?! Ahhh si. Cierto que Solo multan a los que muestran frases en remeras, adorando a Dios”, lanzó.

Este grave incidente, que afortunadamente no dejó jugadores heridos, añade una enorme tensión a la semifinal de ida y pone, nuevamente, a la Conmebol y a Universidad de Chile en el ojo del huracán.