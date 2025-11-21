Universidad de Chile se alista a entrar de lleno al mercado de fichajes. El elenco laico debe definir salidas y, a su vez, sumar nombres para el plantel profesional: tiene la misión de dar el salto en jerarquía.

Ante tal panorama, Jorge “Coke” Hevia analizó la participación estudiantil en el libro de pases. Para él, Azul Azul debe tener claro el objetivo en dicho período: le recomendó un tipo de refuerzo al club.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, llamó a ir por un delantero que el equipo universitario no tiene entre sus filas. Descartó jugársela por un nombre, pero entregó las características específicas que debe poseer.

“Un delantero que lo pueda proyectar por un par de años. No puede estar todo el rato cambiando, creo yo. Ahora, ¿quién? Eso no está fácil. Porque además yo creo que la U tiene que traer dos”, comenzó señalando.

“(…) La U va a tener que jugarse a proyectar un delantero de proyección, de 25 años que le sirva y lo pueda revender. No es fácil, no está lleno. No es llegar y traer tan simple”, agregó.

Leandro Fernández es el único delantero de Universidad de Chile con contrato vigente para 2026. (Imagen: Photosport)

El complejo panorama de Universidad de Chile

Cabe destacar que entre Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández, solo el último mencionado tiene contrato vigente para 2026. El resto concluye su vínculo en diciembre de 2025.

¿Quién continuará? En el caso de los dos primeros aludidos, los azules tienen opciones de compra sobre sus pases -aún no ejecutadas- por 2,5 y 1,45 millones USD, respectivamente (100% y 80% de cada carta).

Por su parte, el tercer atacante nombrado no ha aceptado ofertas de renovación, por lo que todo indica que se despedirá y buscará nuevo casa deportiva. Diría adiós en calidad de futbolista libre.

En resumen: