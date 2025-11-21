Universidad de Chile tiene formación confirmada para enfrentar a O’Higgins por la Liga de Primera 2025. El conjunto estudiantil tiene un objetivo en mente: superar al rival en la tabla de posiciones.

Es que hay un importante objetivo en disputa entre ambos clubes, tal como es la clasificación a Copa Libertadores. Por ello, tanto azules como celestes lucharán por los tres puntos en la fecha 28 del certamen local.

¿Cómo intentará obtener la victoria la visita? Gustavo Álvarez ya definió el once inicial para medirse ante los rancagüinos: hay importantes cambios en el esquema estelar respecto al último encuentro.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la principal novedad será el ingreso de Nicolás Ramírez. El defensor central ocupará el vacío que dejó Franco Calderón (suspendido por cartulinas amarillas).

A su vez, Maximiliano Guerrero estará presente desde el arranque. Utilizará la vacante que dejará Marcelo Díaz: el capitán azul será sustituido por Israel Poblete en la línea de volantes.

Marcelo Díaz dejó la formación titular de Universidad de Chile para visitar a O’Higgins. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante O’Higgins

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Cabe destacar que el duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins está pactado para el domingo 23 de noviembre. Se jugará desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

