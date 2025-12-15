Darío Osorio está teniendo una buena temporada con el FC Midtjylland tanto en el torneo danés como en la Europa League, donde el equipo del chileno ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato europeo.

En las últimas semanas, se dio a conocer que nada más ni nada menos que el Bayern Múnich estaría tras los pasos del jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile, sin duda algo que sería un gran golpe en el mercado europeo.

Según informó El Mercurio en su edición de hoy lunes, el gigante alemán no sería el único interesado en el chileno e incluso otros tres clubes europeos ya habrían mostrado interés en Darío Osorio.

Darío Osorio la rompe en Europa. | Foto: Photosport

Se trata del Liverpool, West Ham United y Bournemouth, quienes habrían enviado veedores al último partido del FC Midtjylland donde, como siempre, Darío Osorio fue uno de los jugadores más destacados.

Eso sí, sea cual sea el club que esté interesado en llevarse a Darío Osorio, no le saldrá gratis ni barato: el citado medio asegura que el FC Midtjylland no soltará al chileno por menos de 20 millones de la divisa norteamericana.

Así las cosas, Darío Osorio sigue atrapando la mirada de grandes clubes en Europa y pareciera estar listo para dar el gran salto en su carera a una liga de primer orden en el viejo continente.

En síntesis

El FC Midtjylland no venderá a Darío Osorio por menos de 20 millones de dólares americanos.

Bayern Múnich es uno de los clubes interesados en Darío Osorio, según El Mercurio.