Universidad de Concepción logró el anhelado ascenso a la Primera División esta temporada y el 2026 estará codo a codo con la elite del fútbol chileno, donde buscará la difícil misión de mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.

Una de las buenas figuras que tuvo el Campanil en su campaña de ascenso fue el portero Cristian Campestrini, quien terminó contrato con el club y acusa indiferencia por parte de la dirigencia: “Yo terminé contrato con Universidad de Concepción y no se me han acercado a conversar del tema…”, dijo en diálogo con LUN.

El portero suma diciendo que “Así están las cosas. Yo les mandé un mensaje a los dirigentes, pero de eso hace días y aún no pasa nada (…) La verdad es que he entendido que las cosas son de cierta manera y que hay que adecuarse a ella. Sé muy bien que hoy los méritos no bastan para conseguir trabajo”.

¿Opciones para jugar en otro equipo? Campestrini es claro: “Me han consultado, pero había parado un poco cualquier posibilidad esperando a la U. de Conce, pero ya esta semana me abriré a escuchar propuestas”, agregó.

El longevo portero de 45 años buscará seguir en el fútbol chileno en caso de no encontrar respuesta en la dirigencia de la Universidad de Concepción, donde fue una pieza clave a lo largo de la temporada para el cuadro sureño.

