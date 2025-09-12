Conmebol dio a conocer el árbitro para el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile a disputarse el próximo 18 de septiembre en la capital peruana.

Este viernes el organismo con sede en Luque confirmó una terna de árbitros brasileños para el duelo copero entre el conjunto ‘Íntimo’ y los azules, que clasificaron a esta instancia tras la polémica descalificación de Independiente.

La U buscará la clasificación tras dejar en el camino a Independiente por fallo Conmebol (GettyImages).

El juez central del compromiso será Ramon Abatti de 35 años, quien viene de dirigir en el Mundial de Clubes donde impartió justicia en el duelo entre Real Madrid y Borussia Dortmund. En tanto, en el VAR estará también su compatriota Wagner Reway.

En cuanto a la participación de jueces chilenos, Piero Maza dirá presente en la ida de Independiente del Valle vs. Once Caldas, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR.

El detalle de Conmebol.

Cuándo y a qué hora juega la U contra Alianza Lima

El duelo de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará en Fiestas Patrias el próximo 18 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.