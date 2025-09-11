Universidad de Chile se mantiene disputando lo que son los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ tras dejar en el camino a Independiente de Avellaneda, ahora se enfrentará a Alianza Lima de Perú.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez sin duda que tiene gran parte de sus fichas en lo que es esta competencia, en la que al igual que en el 2011, el ‘Romántico Viajero’ sueña con gritar campeón.

La U se encuentra hoy en día en la ronda de los ocho mejores equipos de la competencia y mantiene viva la ilusión de llegar lo más alto en este torneo, al igual que todos sus hinchas.

Hace unos instantes, una importante información se dio a conocer por parte de la CONMEBOL sobre lo que será la parte final de esta competencia, en la que los clubes e hinchas miran con mucha atención.

La final de la Copa Sudamericana tiene nueva sede

En una primera instancia, la final de la Copa Sudamericana 2025 estaba programada para disputarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 22 de noviembre, pero en esta jornada, dicha sede fue descartada por completo.

La Copa Sudamericana tiene nueva sede para la final | FOTO: Getty Images

¿La razón?: “pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025″.

¿La nueva sede?: la CONMEBOL oficializó a la ciudad de Asunción, Paraguay, como la nueva ciudad que albergará la final de la Copa Sudamericana 2025, al igual que en la pasada edición.

“La CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior”, indicó.

De esta manera, los hinchas de la Universidad de Chile se mantienen expectantes a lo que será el desempeño de su equipo en esta fase final de la Copa Sudamericana, en la que muchos se ilusionan con ver al club de sus amores en una nueva final continental.