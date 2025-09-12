Después de mucha incertidumbre, finalmente este domingo se llevará a cabo la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, pese a que los azules buscaron hasta último momento suspender el compromiso.

¿Las razones? Si bien no se saben, fue Juan Cristóbal Guarello quien se aventuró a explicar en La Hora de King Kong: “No es que la U no quiera jugar, los dirigentes de la U no quieren jugar. Porque por lo que tenemos entendido, Álvarez quiere jugar y los futbolistas también”, dijo.

“Para Álvarez es necesario jugar… no puede salir a enfrentar a un equipo como el de Gorosito (Alianza Lima) sin ritmo competitivo”, complementó sobre la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana que se le avecina a la U.

Este domingo se vivirá un nuevo Superclásico. | Foto: Photosport

En esa línea, Guarello explica que “Si el partido era con La Serena lo jugaba, pero es con Colo Colo. La Sensación que a mí me da es que la U, los dirigentes de la U, no quieren perder. El golpe anímico para un equipo que viene complicado sería muy fuerte”.

“Clark está pensando en el ‘aplausómetro’ en este momento y dos derrotas consecutivas le vendrían muy mal, justo cuando Clark está en una especie de remanso de popularidad a partir de su actuación con la barra en Argentina”, agregó.

En el cierre, Guarello echa al agua al presidente de Azul Azul: “No quieren jugar por miedo a perder. Así como Almirón que suspendía y suspendía porque no quería perder. Bueno, Clark no quiere perder, tiene miedo a perder”, remató.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Albos y azules saltarán a la cancha del Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde y definirán al nuevo campeón de la Supercopa del fútbol chileno.