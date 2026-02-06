Universidad de Chile se alista a cerrar su participación en el mercado de fichajes. Si el plan marcha acorde a la perfección, el conjunto estudiantil no sumará más figuras a su plantel profesional.

Uno de los últimos jugadores que arribó a La Cisterna fue Marcelo Morales. El lateral izquierdo de 22 años selló su retorno a la institución que lo forjó tras una temporada en Estados Unidos.

Y a poco de su oficialización en la escuadra laica, se ganó los elogios de Francisco Meneghini. El DT argentino quedó satisfecho con su incorporación, aunque dejó en claro que necesita trabajar a toda máquina.

“Tiene una capacidad física muy grande, ir y venir constantemente. Tiene muy buena pegada y para un equipo como nosotros que quiere dominar el partido, nos entrega variantes”, reflexionó.

“En este tiempo que hemos entrenado con él, lo he conocido como jugador. Me ha gustado mucho su caracter competitivo (…) Cuanto quiere al club y las ganas de estar acá, me hacen ver que va a ser rápido el proceso”, agregó.

Francisco Meneghini confía en Marcelo Morales. (Foto: Club Universidad de Chile)

¿Cuándo será el debut de Marcelo Morales en Universidad de Chile?

A su vez, el entrenador fue consultado sobre si el seleccionado nacional puede debutar. La respuesta fue tajante: el reglamento se lo permite, pero tendrá que decidirlo en la previa del duelo ante Huachipato.

“Está habilitado, está la confirmación oficial de la ANFP. Puede ser considerado si yo lo estimó así. Muy contento por su llegada, un jugador que tuvo un gran nivel en 2024, para mí el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno”, cerró.

