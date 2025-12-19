Universidad de Chile atraviesa días de alta tensión en la antesala de una nueva temporada, marcada por la incertidumbre en la banca técnica tras la polémica salida de Gustavo Álvarez.

En Azul Azul buscan resolver cuanto antes la situación del estratega argentino, quien aún no logra llegar a un acuerdo para destrabar su cláusula de salida, situación que mantiene en vilo la planificación del club.

En ese escenario, la dirigencia del Romántico Viajero activó negociaciones en paralelo para cerrar a su nuevo director técnico, con conversaciones que, según trascendió en las últimas horas, estarían muy avanzadas.

Gustavo Álvarez parece tener los días contados en la U | FOTO: Alex Diaz/Photosport

El lío que mantiene en suspenso al nuevo entrenador de la U

Fue el representante Regis Marques quien, en conversación con VSports, reveló que el acuerdo está prácticamente cerrado. Eso sí, evitó entregar el nombre del nuevo DT y aclaró que un detalle clave sigue impidiendo la firma definitiva.

“El nuevo que está por firmar, yo estoy haciendo la negociación y está todo acordado ya, pero el renunciante (Gustavo Álvarez) no firma la rescisión, entonces se trancó todo”, señaló.

Además, el agente brasileño fue claro en apuntar al problema de fondo que afecta a la U: “Está con un problema con el director técnico, porque el que estaba renunció”.

