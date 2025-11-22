El mundo Universidad de Chile recibió una lamentable noticia: Cristóbal Campos sufrió un robo en su hogar. Para su desazón, perdió camisetas de tres ídolos del club que lo llevó al profesionalismo.

Así lo denunció el propio portero a través de su cuenta personal de Instagram. En dicha plataforma, publicó un video explicando el hecho y pidió ayuda para recuperar algunos elementos en específico.

¿Qué? Precisamente, las indumentarias deportivas a las que más aprecio le tiene. Según detalló, la plata pasó a segundo plano en este momento: lo simbólico es más importante.

“Más allá del dinero y las demás cosas que ya están que no son importantes, se llevaron estas camisetas que significan mucho para mí“, comenzó señalando el arquero con paso por Universidad de Chile.

En dicha línea, el actual gerente deportivo de Provincial Talagante pidió ayuda y llamó a entregar información que pueda dar con el paradero de la ropa. “Cualquier cosa por recuperarlas“, destacó.

Cristóbal Campos acusó un robo al interior de su domicilio. Quiere recuperar camisetas de ídolos de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Tres ídolos de Universidad de Chile: las camisetas que perdió Cristóbal Campos

A través del video mencionado, se puede visualizar que los antisociales le sustrajeron una polera de Johnny Herrera durante su segundo arribo (temporada 2020) a Everton de Viña del Mar.

A su vez, le robaron una camiseta de Charles Aránguiz de su estadía en Bayer Leverkusen. Y, de Universidad de Chile, lamenta el haber perdido la indumentaria de Walter Montillo.

A su vez, Cristóbal Campos dejó a entrever que también busca una polera de Agustín Rossi de su paso por Boca Juniors y otra de Claudio Bravo del Real Betis de España.

