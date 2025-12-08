Este lunes se realizó la tradicional Gala Crack que premia a lo mejor del fútbol chileno en su temporada 2025, a la que asistió el ex arquero de Universidad de Chile Cristóbal Campos, quien una vez más atacó al actual mandamás de la U.

Pero en la instancia, quien sufrió un grave accidente automovilístico el año pasado, en el que perdió una de sus piernas, se refirió a su presente junto al plantel de Provincial Talagante en Tercera División, donde quiere volver a competir.

“Estamos en Talagante con un lindo proyecto, para que los muchachos de allá de la provincia puedan crecer, puedan lograr llegar al profesionalismo, que es lo que apuntamos, de subir de división y también a modo personal de volver a jugar en el campeonato, que viene siendo el próximo año en abril”, comenzó diciendo.

Respecto a lo que busca con su mensaje, indicó: “Más que ejemplo, no lo veo tan así, trato de hablarlo siempre en todos lados, que soy un ejemplo a veces de cosas malas que no me gustaría que sucedieran a las demás personas, solo eso”.

La publicación contra Michael Clark

En medio de la alfombra roja, Campos también fue consultado por una polémica publicación en Instagram que le dedicó al actual presidente de Azul Azul, Michael Clark, criticando su manejo y cómo gestó su salida del club a fines de 2023.

“Algo que en su momento habría querido, que Michael me hubiera dado la cara y por lo menos dado la mano por todo el tiempo que estuve en la U y no haber cerrado mi pasar por el club por la puerta de atrás, por donde salí”, reiteró el golero de 26 años.

“Pero más que nada es eso, hoy en día no tengo rencor, sino que son las formas en la que trabaja la institución, que al final le hacen mal también al grupo humano que tienen dentro, que son los futbolistas”, completó el oriundo de Lonquén.

