Universidad de Chile tiene modificaciones en su plantel. En la antesala de la etapa más intensa del mercado de fichajes, el conjunto estudiantil comienza a ver acción en el camarín.

Ejemplo de ello, son los cuatro rostros que se han sumado a los trabajos del equipo profesional. El cuerpo técnico de Gustavo Álvarez los recibió tras las finalizaciones de sus respectivos préstamos.

Si bien durante la semana ya se habían incorporado Jeison Fuentealba y Renato Cordero (ambos desde Universidad de Concepción), este viernes se integraron dos nuevos jugadores.

¿Sus nombres? Mauricio Morales y Cristóbal Muñoz. Tanto el volante como el delantero terminaron sus etapas en Magallanes y Unión San Felipe, respectivamente.

Ahora, deberán ser evaluados por la secretaría deportiva azul y por el entrenador de Universidad de Chile. Un punto a considerar: los contratos de ambos acaban en diciembre de 2025.

Mauricio Morales y Cristóbal Muñoz deben resolver su futuro en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

Volvieron a Universidad de Chile: ¿cómo les fue en sus préstamos?

Durante esta temporada, Mauricio Morales disputó un total de 24 partidos (19 por Primera B y cinco por Copa Chile) en Magallanes. En ellos, no aportó tantos y tampoco asistencias.

Por su parte, Cristóbal Muñoz logró jugar una totalidad de 13 encuentros (10 por Primera B y tres por Copa Chile) en Unión San Felipe. No registró goles ni asistencias en dichos compromisos.

En resumen: