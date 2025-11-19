Michael Clark, presidente de Azul Azul, se vio envuelto en un lío de aquellos con la CMF. El organismo sancionó al mandamás de Universidad de Chile y, de no salir airoso en su apelación, deberá dejar su cargo en la concesionaria que maneja los destinos del cuadro laico.

La Comisión para el Mercado Financiero acusó a Clark de entregar información falsa. En el escrito, se lee que: “actuaron privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, omitiendo reiteradamente las regulaciones de la Ley Única de Fondos para estas operaciones“.

Michael Clark está en el ojo de la polémica luego de la sanción impuesta por la CMF (Foto: Photosport)

Además, indicó que el mandamás de los Azules, más otros involucrados, agregaron “información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024“.

Cristóbal Campos arremete sin filtro contra Michael Clark

Aquello no dejó para nada contento a un exgolero del cuadro universitario. Cristóbal Campos estalló públicamente contra un dirigente del club donde militó anteriormente y utilizó sus redes sociales para lanzar duras acusaciones contra Clark: “El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada sin saber nada y excusándose para sacarme del club hasta el día de hoy sin dar la cara”, comenzó escribiendo el exgolero del SAU.

El portero aseguró que su salida fue injusta y que ni siquiera se respetaron los tiempos administrativos: “Sin esperar la resolución de un juez, (vendido de FF) el mismo que me dejó sin nada teniendo aún un año de contrato”, expuso.

Además, recordó que, según él, habían intentado marginarlo por un año: “El mismo que en las malas del club nos dejó tirado y querías tenerme un año corriendo fuera de la cancha como Cañete”.

Campos también apuntó a la figura pública que hoy tiene ese dirigente, cuestionando su legitimidad. “El que ahora levanta una copa y se vende con la gente hasta tirándole mier… a las otras instituciones… supieran los que te conocemos que no tienes conocimiento de lo que es el fútbol, solo un aficionado de camisa y corbata del rugby, un títere más de los que ya sabemos”, disparó, manteniendo el tono frontal de todo su mensaje.

Finalmente, remató su publicación con una frase que sintetiza su molestia acumulada: “Cuando se hace el mal no puedes tapar el sol con un dedo, inepto”. Con eso, Campos cerró su descargo, dejando claro que su relación con el dirigente sigue completamente quebrada.

