Si alguien pensó que el trágico accidente que vivió Cristóbal Campos lo derrotaría, está equivocado. El arquero se entrena a full y espera autorización para volver a jugar.

El nacido en Universidad de Chile conversó con LUN y dejó en claro que no bajará los brazos para conseguir su gran objetivo y dejó en claro que está en un momento donde está pleno.

“Me he sentido cada vez mejor, ajustando mi prótesis. Creo que tengo una mejor condición física, incluso, que cuando jugaba en la U. Hoy tengo mejores índices corporales”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de volver al profesionalismo, Campos cuenta que “estoy dejando todo en manos de la gente especialista. Yo no te puedo decir un sí o un no, pero por ahora estoy en Tercera, que pertenece a la ANFA, fuera de lo que es el profesionalismo, y pondré todas mis fuerzas para jugar por Talagante”.

Cristóbal Campos lucha por volver a jugar.

El otrora seleccionado chileno deja en claro que“lo que he buscado siempre es volver a jugar, me da igual dónde. O sea, por algo me vine a Talagante, porque es mi comuna, y sé que para volver a competir debo empezar de cero. Así que mientras espero de aquí a abril, que es cuando parte el próximo campeonato, haré una buena pretemporada. Así como me siento podría estar jugando fácil en segunda”.

Cristóbal Campos depende de la ANFP y de la FIFA

“Sé cuáles son mis capacidades y no me he limitado todavía. Claro que hay cosas que mejorar, pero me siento capacitado. Ahí lo tienen que analizar, porque pasa por la ANFP y luego la FIFA. Pero estoy tranquilo y en calma. Después veremos si se puede el profesionalismo. Y si no se pudiera, voy a estar tranquilo de que lo intenté“, cerró.