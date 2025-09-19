La gran polémica del empate 0-0 entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana fue una evidente mano dentro del área peruana que el árbitro ´brasileño Ramon Abbati desestimó cobrar.

La jugada ocurrió cerca de los 30′ del primer tiempo tras un tiro libre desde la izquierda de Maximiliano Guerrero. Al momento del envío el balón pegó claramente en el brazo de un defensor de Alianza Lima que generó inmediatos reclamos de los azules que fueron desestimados por el juez y el VAR.

Tras el partido, la polémica acción fue analizada por el panel del programa Equipo F de ESPN donde el conductor del espacio, Dante Poli, desató la furia del panel al afirmar que la mano “no fue penal”.

La U empató 0-0 en la ida ante Alianza Lima en un duro partido en Matute (Photosport).

“Con la imagen que vi recién me convenzo que no era penal”, lanzó Poli desatando la furia de sus compañeros de panel Diego Rivarola, Sebastián Esnaola, Rafael Olarra y Nicolás Peric.

“Es penalazo Dante, amplía el volumen, esa la variable concluyente…. es un error flagrante”, respondió airado Esnaola mientras se agarraba la cabeza… “Este es un programa del 18 de septiembre”, tiró Peric en modo irónico.

“Yo entiendo la necesidad imperiosa de los que están viendo el programa, coincidan con lo que nosotros opinamos”, se defendió Poli antes que Esnaola elevara el tono de la discusión: “Es que hay que saberse la norma”.

“¿Ustedes saben técnicamente que más que los árbitros?”, alegó Poli para luego explayar su tesis, que sin duda generó total discrepancia entre los panelistas.

“Te lo explico de nuevo, yo he escuchado mil veces que cuando el brazo en el movimiento va con la intención de esconderlo y no de abrirlo, no se cobra penal, y eso es lo que pasa en la imagen cuando uno se da cuenta. Cuando él salta efectivamente la amplía, pero cuando le va a pegar en la mano, él viene con el brazo con la intención de esconderlo. El gesto tiene que ver con eso”, cerró.

Cuándo se juega la revancha entre la U y Alianza Lima

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso sin aforo de público debido al duro castigo que recibieron los azules por parte de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda.