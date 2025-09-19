Universidad de Chile tuvo su primer duelo dentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ en condición de visitante igualaron sin tantos ante Alianza Lima por el duelo de ida en esta fase del torneo continental.

Tras este partido, el entrenador argentino de la U, Gustavo Álvarez atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y en la que fue consultado sobre la irregularidad del equipo en esta temporada, en la que explicó con profundidad.

“Comparto lo que dice (la irregularidad del equipo), pero lo que le agrego es la cantidad de partidos buenos y la cantidad de partidos no tan buenos, en el balance general hay muchísimos más partidos buenos que malos de este equipo y si lo llevamos a los dos años, es mucho más“, comenzó señalando Álvarez.

Siguiendo en su respuesta, el DT azul dejó un candente mensaje al plantel de la Universidad de Chile, en la que mostró su gran preocupación al no encontrar las variantes dentro del plantel para lo que son los objetivos claros que tiene el equipo.

Álvarez habló fuerte y claro en la U | Foto: Photosport

“A mí más que encontrar el equipo, me preocupa encontrar el plantel, porque ustedes saben que considero que es imposible conseguir un objetivo con once, trece o catorce (jugadores), con los que se puede llevar una racha”, declaró el argentino.

Concluyendo, Álvarez deja más que claro que para que un equipo pueda conseguir objetivos importantes, es necesario tener un plantel altamente competitivo, para entregar variantes a diferentes contextos de un duelo, como pasó ante Alianza Lima.

“Objetivos importantes como el que nos planteamos nosotros, necesitamos de un plantel, para tener alternativas y cuando toca niveles bajos, tener recambio para que la estructura no se resienta y el funcionamiento del equipo esté por encima de los nombres”, cerró.