Universidad de Chile y Alianza Lima disputaron el primer duelo de los cuartos de final por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ e ‘Íntimos’ igualaron sin tantos en el partido de ida disputado en Perú.

Tras el duelo, el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue este partido ante la U, en la que indicó que en el primer tiempo, merecieron irse en ventaja.

“El primer tiempo prácticamente ellos tienen un muy buen juego interno cuando hacen el cuadrado con Aránguiz. Díaz, Altamirano y Assadi, tienen un buen juego ahí. Nosotros a mi entender pudimos haber hecho el gol y lo hicimos, merecimos ir ganando, por como mínimo 1-0”, partió señalando Gorosito.

Siguiendo en su análisis, para la segunda mitad el ‘Pipo’ fue claro y mencionó que la Universidad de Chile pudo posicionarse de mejor forma dentro del terreno de juego, en la que se apoderó del control del partido, pero que no le creó ninguna situación de peligro a su portería.

“En el segundo tiempo Universidad de Chile arrancó mejor que nosotros, nos tenían la pelota, no nos creaban situación de gol, pero insinuaban un poco más que nosotros, que estábamos imprecisos. Cuando nos levantamos y jugábamos mejor, justo vino la expulsión de Carlos y eso nos costó un poquito más. Tuvieron la pelota, pero no nos crearon peligro”, apuntó.

Gorosito comentó el partido ante la U | Foto: Getty Images

Gorosito le baja el perfil al partido de la U

Concluyendo, a Gorosito le consultaron sobre si la Universidad de Chile fue el equipo que más lo complicó en Matute, debido a la igualdad sin tantos, en la que ignoró aquello y señaló con firmeza que el conjunto chileno no le creo peligro, apuntando a que ni le patearon al arco.

“La U es un equipo que juega bien, desde hace un tiempo largo viene con su entrenador, hace un tiempo largo juegan juntos y juegan bien, tienen mucho juego interno, no nos patearon al arco, no sufrimos, si insinuaciones, pero no en el área nuestra. El único tiro fue cuando hicieron el gol y cobraron offside”, cerró.