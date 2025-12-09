La temporada 2025 llegó a su fin y, con ello, se abrió oficialmente el mercado de fichajes. Universidad de Chile ya trabaja pensando en un 2026 con múltiples desafíos por delante: Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana.

Los Azules deberán reforzar su delantera sí o sí, especialmente luego de las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, además de la irregularidad ofensiva que marcó al plantel durante el último año.

Maximiliano Silvera, el nombre que podría aparecer en el CDA

En ese escenario reapareció un viejo conocido del radar azul: Maximiliano Silvera, delantero uruguayo de 28 años que en 2024 estuvo en el radar de la U, pero cuyo fichaje finalmente no se concretó.

Hoy su nombre vuelve a escena por una razón clave: Silvera quedaría como jugador libre tras su paso por Peñarol, club donde cerró la campaña con 15 goles en la temporada.

El interés, sin embargo, no será exclusivo de la U. Desde Uruguay señalan que Nacional también lo tiene en carpeta, mientras que Rosario Central habría preguntado por su situación.

Maximiliano Silvera ha sido clave en el equipo que dirige Diego Aguirre | FOTO: Ernesto Ryan/Getty Images

Pese a la competencia, en el Romántico Viajero siguen atentos el caso del uruguayo. Un goleador libre y con esa producción reciente no aparece todos los días.

En síntesis…

Maximiliano Silvera, delantero uruguayo que sonó con fuerza para de llegar a la U en 2024, podría quedar libre tras terminar contrato con Peñarol.