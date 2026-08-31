Destapan el peor momento de Fernando Gago en la U: “Perdió el rumbo y esa es la verdad”

La derrota en el Superclásico y la caída ante Universidad de Concepción, desataron duras críticas al entrenador de la U: "Que se acabe el verso".

La dura derrota de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción (2-1) sigue generando reacciones. Sin duda que el más criticado en la dura caída del elenco estudiantil en Collao, es el entrenador Fernando Gago, apuntado por las decisiones que tomó ante uno de los colistas de la Liga de Primera.

Quien lanzó una dura crítica contra el DT argentino, fue el relator e hincha azul, Pepe Ormazabal: “La U perdió ante uno de los colistas del torneo porque Fernando Gago perdió el rumbo. Le perdió el norte al equipo y esa es la verdad. El equipo improvisado que mandó a la cancha con jugadores jóvenes, puestos que no manejan, que no se acomodan, eso se notó”, sostuvo en conversación con Bolavip.

El histórico relator también criticó el planteamiento del técnico y aseguró que la U hipotecó el partido desde el inicio. “Gago perdió todo el primer tiempo con el esquema que utilizó y los jugadores que mandó a la cancha. Si hubiese descontado antes del primer tiempo, perdiendo por un gol de diferencia, lo daba vuelta en la segunda parte. Pero fue imposible”, afirmó.

La falta de Assadi y críticas a Lucero

Para Ormazabal, además, la ausencia de Lucas Assadi comienza a pesar cada vez más: “Se vienen momentos complicados para la U. Se ha extrañado mucho a Assadi. Y eso que Gago lo tuvo cortado, lo metió en el freezer durante muchas semanas. Pero ahora le estaba salvando la plata a Gago”, lanzó.

Las críticas también apuntaron al funcionamiento ofensivo de Universidad de Chile y particularmente a Juan Martín Lucero: “Perdió el rumbo totalmente. El tema de la ofensiva de la U es muy preocupante. Si Juan Martín Lucero no le hace un gol al improvisado Cecilio Waterman al arco, ¿qué se puede esperar? Nada que esperar”, expresó.

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Y cerró: “De algo va a servir esta derrota. Que se acabe el verso de decir ‘seguimos luchando por el título’. Eso es un verso para la galería. La U tiene que luchar por ser segundo y luchar también en la Copa Chile. Pero el torneo no tiene nada que hacer”.