Fernando Gago sale en defensa de este criticado jugador en la Universidad de Chile: “No salió de…”

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago defiende a este criticado jugador azul.

Universidad de Chile recibió un nuevo mazazo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante la Universidad de Concepción y sumaron su segunda derrota seguida en el torneo.

Después de lo que fue este duelo, el entrenador azul Fernando Gago conversó con los medios de comunicación y desmenuzó la derrota del ‘Romántico Viajero’, en la que reconoció su error a la hora de leer el partido.

“Hoy (ayer) creía que era un partido donde necesitábamos profundidad por el lado derecho, que en el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones para encontrar esa profundidad, que no lo hicimos por el terreno de juego”, parte señalando Gago.

Siguiendo en aquello, el DT argentino salió en defensa del criticado Maximiliano Guerrero, quien hoy en día es uno de los grandes apuntados en la Universidad de Chile por su bajo rendimiento.

Gago sale en defensa de Guerrero | Foto: Photosport

“Creíamos previo al partido que podían hacer una línea de cinco con los dos delanteros, queríamos sacar a un central a una posición externa y con la velocidad de Maxi hacernos profundos por el terreno de juego”, remarca.

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Concluyendo, Gago deja en claro que seguirá trabajando dentro del plantel azul para mejorar el rendimiento de Maximiliano Guerrero y todos los otros jugadores de la Universidad de Chile.

“No salió de lo que queríamos posicionar (en la cancha), trabajaremos para levantar siempre los niveles individuales de cada futbolista”, cerró.