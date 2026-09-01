El portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón rompió el silencio e hizo una feroz autocrítica en la U.

Universidad de Chile hoy vive un momento bastante complejo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ sumaron su segunda derrota consecutiva tras caer por 2-1 ante Universidad de Concepción y se complica en lo que es su lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue esta nueva caída, el portero azul Gabriel Castellón conversó con TNT Sports y desmenuzó lo que fue esta derrota que pegó fuerte en la Universidad de Chile, en la que el golero reconoce que han sido días complicados en la U.

“Ha sido una semana muy difícil, haber perdido el clásico y ahora volver a perder, no nos estábamos acostumbrando a eso, cometimos dos errores, que marcaron la diferencia. Después tuvimos más empuje, la cancha no acompaño, pero sabíamos que íbamos estar así, logramos el descuento, pero la sensación es amarga”, parte señalando Castellón.

Agregando a esto, el guardameta dio a conocer que dentro del camarín de la Universidad de Chile hay mucha tristeza por lo que han sido estos resultados, ya que el equipo trabaja y no se está viendo reflejado aquello en la cancha.

Castellón alzó la voz en la U | Foto: Photosport

“Da mucha pena y tristeza, porque estamos tratando de dejar todo y lamentablemente no nos están saliendo las cosas”, remarcó.

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Castellón y su autocrítica en la U

Concluyendo, Castellón dejó un mensaje bastante claro en la Universidad de Chile, en la que tanto él como todos sus compañeros deben ser autocríticos al momento del equipo y que en esta última derrota ante el ‘Campanil’, no puede ser una excusa solamente el terreno de juego.

“Creo que la cancha no es excusa, hay que ser autocríticos, tenemos que ver cada uno lo que está haciendo. Yo personalmente también hacer autocrítica, ver en que estamos fallando, porque creo que cuando ganábamos éramos un equipo que estaba bien junto y alineado y hoy, estamos tomando malas decisiones, que nos están costando perder los partidos”, cerró.