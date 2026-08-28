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Universidad de Chile

Fernando Gago revela que maneja 7 nombres para reemplazar a Lucas Assadi en la U

El técnico de Universidad de Chile aseguró tener siete variantes, con distintos perfiles, para suplir la ausencia de Lucas Assadi en el plantel azul.

Las variantes de Gago para reemplazar a Assadi en la U.
© PhotosportLas variantes de Gago para reemplazar a Assadi en la U.

La partida de Lucas Assadi al AIK de Suecia sigue generando repercusiones en Universidad de Chile. Tras el Superclásico, el técnico Fernando Gago sigue buscando la fórmula para suplir la importante baja del canterano azul por el sector izquierdo del ataque.

En la dura derrota ante Colo Colo, el entrenador azul optó por Agustín Arce para ocupar esa posición, pero el funcionamiento de la U no fue el esperado. El equipo mostró una evidente desconexión en ofensiva que le terminó costando caro ante el archirrival.

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La ausencia de Assadi le costó caro a la U en el Superclásico (Photosport).

La ausencia de Assadi le costó caro a la U en el Superclásico (Photosport).

Consultado este viernes por los posibles reemplazantes de Assadi en el once titular para visitar a Universidad de Concepción, el técnico argentino sorprendió al entregar una lista de siete nombres que pueden desempeñarse por la banda de ataque.

“Tengo a Nacho (Vásquez), Gonzalo (Reyna), Maxi (Guerrero), Agustín (Arce), Javier (Altamirano), todos pueden jugar por izquierda, derecha o por dentro”, explicó Gago en conferencia de prensa.

El entrenador también puso sus ojos en las alternativas formadas en casa y aseguró que los juveniles pueden tener una oportunidad para ocupar el lugar que dejó Assadi. “(Matías) Riquelme puede hacerlo, Diego Cofré aunque con un poco más de profundidad. A veces confundo nombres, pero tenemos características”, cerró.

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En síntesis…

  • Búsqueda tras salida: Fernando Gago sigue probando fórmulas para cubrir la baja de Lucas Assadi, luego de que Agustín Arce no rindiera como se esperaba en el Superclásico.
  • Amplia lista de opciones: El DT azul reveló que maneja siete alternativas para el puesto, destacando nombres como Ignacio Vásquez, Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero y Javier Altamirano.
  • Espacio a la cantera: Gago contempla darles paso a los juveniles de la ‘U’, mencionando expresamente a Matías Riquelme y Diego Cofré como posibles recambios.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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