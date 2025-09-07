La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se ha transformado en un verdadero problema, toda vez que siempre pasa algo con su organización y ahora el partido programado para el próximo domingo 14 de septiembre está en dudas.

La postura de la U es muy clara tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: amenazaron con presentarse con juveniles y prefieren concentrarse para el vital duelo ante Alianza Lima en Perú.

La U y Colo Colo nuevamente se ven las caras. | Foto: Photosport

Uno que es contrario a la postura oficial de los azules es Héctor Pinto, histórico de la U quien conversó con Bolavip Chile y largó: “No debería suspenderse la Supercopa, pero como están las cosas hoy en día… se toman determinaciones muy apuradas y, todo lo contrario, hay que dar la posibilidad de que se desarrolle de la mejor manera”.

“Yo recuerdo haber participado y me programaron tan seguido y ni había reclamos. Hay que estar preparado para ese tipo de cosas y que se desarrolle sin mayores problemas con el público y se haga de buena forma”, agregó.

Entre lunes y miércoles de la semana entrante se definirá si el partido finalmente se llevará a cabo o si se suspende tal como se hizo en el verano, lo que daría pie para darle en el gusto a Aníbal Mosa para que se dispute en ida y vuelta y solo con público local.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Universidad de Chile y Colo Colo deben enfrentarse el próximo domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura, compromiso válido por la Supercopa del fútbol chileno que está pendiente desde enero.