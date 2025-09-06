La incertidumbre en torno a la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue estando en el centro de la conversación futbolera de ambas hinchadas.

El esperado choque entre albos y azules fue programado para el 14 de septiembre, sin embargo, en los últimos días ha estado rodeado de dudas su realización debido a que se están llevando a cabo en el Estadio Santa Laura y por los alegatos de ambas hinchadas por la insólita medida que propuso el ente rector del fútbol chileno para la venta de entradas.

Ahora, los hinchas de ambos equipos esperan una definición clara respecto a si el partido se jugará en la fecha programada o sufrirá una reprogramación.

Aníbal Mosa se refiere a la Supercopa entre Colo Colo y la U

A pesar de esto, en la antesala del partido de las leyendas del Cacique ante Alianza Lima, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, atendió a los medios de comunicación a las afueras del Estadio Monumental y dejó en claro que no hay ningún cambio para dicho encuentro.

“Hace una hora atrás hablé con el presidente del fútbol chileno, don Pablo Milad, justamente para preguntarle y decirle cuál es la posición con respecto a estas innumerables versiones de que la Universidad de Chile no quiere jugar y que hay recursos de protección por acá y por allá”, sostuvo Mosa.

Además, el empresario puertomontino dejó en claro que “lo que él me ha asegurado es que el partido se va a jugar el 14, y para eso estamos trabajando nosotros, para prepararnos y ganar esa copa el día 14″.

El último Superclásico no estuvo exento de polémicas | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Sobre un posible partido de ida y vuelta, Mosa manifestó que “yo creo que está descartada porque como ustedes vieron salieron entradas a la venta. Hace una hora hablé con el presidente del fútbol chileno y dice que están todas las autorizaciones. Y hay un tema de fechas también que impediría hacerlo en otro momento. Así que todo indica que el partido se va a jugar el día 14“.