En esta jornada, el delantero nacional Eduardo Vargas fue presentado en sociedad a los medios de comunicación como nuevo jugador de Nacional de Uruguay, en la que el atacante chileno habló con los medios de aquel país a su llegada al ‘Bolso’.

‘Turboman’ primeramente fue consultado sobre como se dio su llegada al conjunto uruguayo, el que fue bastante sorprendente, pero señaló que estaba abierto para cambiar de aires y Nacional lo vio como una interesante opción para su carrera.

“La verdad no pensé mucho en venir, dije sí de una y estoy acá para trabajar y aportar al equipo. Quería probar nuevos aires, no estaba muy contento en Brasil. Hablé el tema con mi esposa y le dije: vamos a enfrentar este nuevo desafío. Flavio (Perchman) me habló muy bien, Nico y Otero también. Me dijeron que tenían que armar un buen equipo para pelear la Libertadores que es el plato principal”, partió señalando Vargas.

Otro de los temas por el que fue abordado el Seleccionado Nacional es sobre su larga inactividad futbolística, en la que a pesar de aquello, el ‘Edu’ ha trabajado con todo desde lo físico y espera poder decir presente en el debut de Nacional en la Liga Uruguaya

“Estoy siempre para jugar pero vengo de dos meses sin entrenar y la verdad que me estoy preparando lo que más pueda para llegar a la primera fecha. Siempre me mantengo bien físicamente, entrenando, me estuve cuidando muchísimo este último año y trabajo para mí, para que Nacional me tenga de la mejor manera y también estar dispuesto para la selección. Ya comencé a trabajar, estoy haciendo los entrenamientos físicos y la verdad que espero estar en la primera fecha e intentar ir al banco“, explicó.

Vargas recordó a la U en su presentación

Finalmente, Vargas dentro de su presentación se acordó de la Universidad de Chile, en la que indicó que eligió la dorsal 17 para vestir en Nacional y que una de sus razones de dicha elección, es por la gran importancia que tuvo con aquel número en su paso por la U y además, habló de su diálogo con Martín Lasarte.

“Tuvimos una charla, me preguntó dónde podía jugar y le dije que me sentía cómodo en cualquier parte de adelante. Estoy a disposición de él y dónde me quiera utilizar. Voy a jugar con el número 17 por una fecha muy importante para mí y para mi esposa y por el número que usé en 2011 en Universidad de Chile“, cerró.