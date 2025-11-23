En una final de ida cargada de dramatismo y errores que pudieron cambiar por completo la historia, Peñarol y Nacional igualaron 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo, en la ida de la definición del torneo uruguayo. El cuadro carbonero, con Brayan Cortés como titular, sufrió más de la cuenta ante su archirrival, especialmente tras una acción increíble del portero chileno en los descuentos que pudo costarles la derrota y también el título en la vuelta.

Nacional golpeó temprano y sin contemplaciones. A los 10 minutos, Juan Cruz de los Santos aprovechó un grosero error defensivo de ‘Carbonero’ para silenciar a la hinchada aurinegra. Más tarde, a los 37’, Gonzalo Carneiro estiró la ventaja con el 2-0, dejando a todo el estadio en estado de shock y con la sensación de que la final podía escaparse antes del descanso.

Sin embargo, cuando el escenario era desolador, apareció Matías Arezo en el 45+5’ para anotar un descuento vital. El gol revitalizó al ‘Manya’ y permitió que el equipo volviera al vestuario con vida. La reacción continuó en el complemento: a los 54’, Leonardo Fernández puso el 2-2 y encendió la ilusión de un remontada histórica.

Brayan Cortés se mandó el condoro del año y Peñarol se salvó de milagro (Foto: Photosport)

El empate generó un partido más táctico en los minutos finales, con ambos equipos evitando errores que pudieran marcar la serie. ‘El Bolso’ bajó las revoluciones para proteger el resultado, mientras Peñarol intentaba, sin mucho orden, encontrar un nuevo golpe que les permitiera llegar con ventaja a la revancha.

Pero el momento más comentado de la noche no fue un gol, sino una chambonada monumental de Brayan Cortés en los descuentos. El arquero chileno recibió el balón con múltiples opciones de pase, pero se enredó increíblemente al intentar salir jugando.

Fue ahí cuando el ‘Diente’ López, delantero del ‘Bolso’, le robó la pelota tras un pésimo despeje en el área y remató de inmediato. Peñarol se salvó solo gracias al palo, mientras el ‘Indio’ quedaba congelado, con el rostro de quien sabe que estuvo a milímetros de convertirse en el villano absoluto de la final y haber recibido un gol que bien pudo marcar el desenlace de la historia de cara al compromiso de vuelta.

Revisa acá el condoro de Brayan Cortés

Finalmente, el 2-2 dejó la llave abierta, pero también dejó marcado a Cortés, que pasó de héroe silencioso a protagonista involuntario del susto más grande del partido. La revancha tendrá una carga emocional enorme, y el portero chileno llegará con la presión de redimirse en un momento clave para su futuro en Uruguay.

DATOA CLAVE

