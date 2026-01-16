Este domingo a las 19:00 en el estadio Ester Roa Universidad de Chile enfrentará a Racing Club en un partido amistoso que marcará el debut absoluto de Francisco Meneghini en la banca azul teniendo al frente a un rival de tradición que viene de jugar la semifinal de la Copa Libertadores.

No sólo Paqui debutará este domingo en el cuadro azul, también será la primera vez de Lucas Romero y del esperado atacante Octavio Rivero.

También se dará la esperada vuelta de Eduardo Vargas, el que usará la camiseta 11 y comandará el ataque.

El once azul será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; en la contención Lucas Romero y Charles Aránguiz, adelante de la línea de volantes Lucas Assadi por el centro, Javier Altamirano por la derecha y Eduardo Vargas por izquierda, dejando como referente de ataque a Octavio Rivero.

Octavio Rivero debutará ante Racing Club en Concepción.

El esquema 4-2-3-1 que presentará Francisco Meneghini en su debut con Universidad de Chile busca un equilibrio entre la seguridad defensiva y un ataque con mucha movilidad.

Puntos claves de la primera formación de Francisco Meneghini en la U