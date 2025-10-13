Universidad de Chile vuelve a saltar a la cancha dentro del torneo nacional en un partido que será crucial en su lucha por el cupo al Chile 2, en la que se enfrenta ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan imperiosamente sumar una victoria en esta jornada para volver al segundo puesto, en lo que será esta intensa lucha por el Chile 2 en este cierre del torneo.

Previo al inicio de este duelo, en el Estadio Santa Laura se vivió un emotivo momento para los hinchas de la Universidad de Chile que dijeron presente en el recinto de Independencia.

El homenaje a Charles Aránguiz y sus 200 partidos con la U

El volante, Charles Aránguiz fue condecorado previo a este partido con una camiseta que hace alusión a los 200 partidos que cumple con la camiseta de la Universidad de Chile, marca que alcanzó en el duelo de ida ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Aránguiz y sus 200 partidos con la U | Foto: Captura

El ‘Príncipe’ recibió este cuadro con su polera enmarcada con los 200 partidos, mientras recibía todos los elogios por parte de la hinchada de la Universidad de Chile, quienes con aplausos y cánticos, destacaban este importante logro del 20 azul, quien se vio bastante feliz con este homenaje.

Ahora, Charles Aránguiz y la Universidad de Chile se encuentran disputando lo que será su duelo ante Palestino, en el que los ‘Azules’ esperan quedarse con la victoria para vivir una tarde perfecta.