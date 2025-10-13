Todo listo para que este lunes Universidad de Chile enfrente a Palestino (16:00 horas) en un duelo adelantado de la Fecha 24 de la Liga de Primera. Los azules recibirán a los árabes con la misión de recuperar terreno en la tabla de posiciones y tratar de recortar puntos al líder indiscutido Coquimbo Unido.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, que vive un terremoto en la interna tras conocerse que estaría interesado en dejar la U para fichar por la selección de Perú, sufrió la baja de última hora de Lucas Assadi por un tema de salud.

En la previa del choque ante los tetracolores en el estadio Santa Laura, el cuerpo médico de la U dio a conocer el estado de salud de la gran figura azul. De acuerdo al reporte, el ‘10’ de los laicos atraviesa un “cuadro respiratorio leve”, por lo que se encuentra “en control médico y readaptación progresiva”.

La baja de Assadi se suma a la de Matías Sepúlveda quien sigue recuperándose del desgarro sufrido en la revancha ante Alianza Lima. “Desgarro muscular isquiotibial. En rehabilitación”, informaron los azules.

La formación de la U ante Palestino sin Lucas Assadi

Con estas dos bajas y con el once confirmado, la U alineará con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera, tal como lo adelantó Bolavip Chile hace unos días.