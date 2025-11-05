Universidad de Chile se puso al día dentro del torneo nacional en esta jornada en lo que fue su encuentro ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 2-0 a los ‘Ruleteros’ y siguen firme en su lucha por decir presente en la Copa Libertadores.

Dentro de lo que fue este partido, en la Universidad de Chile se vivió un emotivo momento, en el que los hinchas del ‘Romántico Viajero’ alucinaron con un gesto de Charles Aránguiz, uno de los grandes referentes del equipo.

Tras lo que fue el tanto de Leandro Fernández en inicio del segundo tiempo, el ‘Príncipe’ se abrazo con sus compañeros para el gol azul y luego, tuvo emotivos gestos con los fanáticos de la U.

Aránguiz y sus gestos que emocionan en la U

Dentro de la celebración en el gol del ‘Lea’, Aránguiz se dedicó en saludar a los fanáticos de la U que copaban la galería norte del Estadio Santa Laura, momento que fue capturado por las cámaras de TNT Sports.

Aránguiz y su emotivo momento en la U | Foto: Photosport

Este momento sin duda que fue claramente comentado por los fanáticos azules en las redes, en la que se emocionaron con lo que fue este gesto del ‘Príncipe’ tras el gol de la U.

Finalizado el encuentro, Aránguiz también se acercó a la zona de Andes del Estadio Santa Laura, en la que le entregó su camiseta a un pequeño hincha azul, quien se la pedía gritos, gesto que generó aplausos por parte de los fanáticos de dicho sector.

FOTOS: EL EMOTIVO GESTO DE ARÁNGUIZ EN LA U