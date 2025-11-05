Universidad de Chile recibió esta tarde a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura en un partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

En la primera parte, ‘Azules’ y ‘Ruleteros’ no se hicieron daño y los nervios comenzaban ya a apoderarse del cuadro de Gustavo Álvarez que necesitaba los tres puntos con suma urgencia.

Recién en el complemento, fue Leandro Fernández quien logró abrir la cuenta para los Azules a los 53′, desatando el grito de gol de la hinchada presente en el Estadio Santa Laura. A los 91′, Rodrigo Contreras logró poner el 2 a 0 que le dio la tranquilidad a los ‘Bullangueros’ para sellar el triunfo en el recinto de Independencia.

Los Azules lograron imponerse ante el conjunto viñamarino en Santa Laura (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Con esta victoria, el ‘Romántico Viajero’ logra escalar hasta la cuarta posición de la tabla con 45 puntos y queda muy cerca de la zona de clasificación a Copa Libertadores.

En tanto, el conjunto viñamarino sigue muy complicado en la parte baja de la tabla con 23 puntos, superando solo por dos unidades a Unión Española que se encuentra en zona de descenso.

Así queda la tabla de la Liga de Primera 2025

Siguientes partidos de U. de Chile y Everton

Luego de este compromiso, Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache el domingo 9 de noviembre desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Everton viajará hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal también el domingo 9 de noviembre pero a contar de las 20:00 horas.