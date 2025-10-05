Pese a la última irregularidad en la Liga de Primera 2025, la Universidad de Chile dirigida por el entrenador Gustavo Álvarez se ha convertido en uno de los principales animadores del certamen.

Este rendimiento local le ha permitido trasladar sus ambiciones al plano internacional, donde en la Copa Sudamericana ha superado fases con autoridad y buen fútbol, despertando la ilusión de su gente.

Ahora, instalados en semifinales, los azules se enfrentarán a Lanús como su prueba más exigente, y el momento que definirá si esta campaña está para competir o para soñar en grande.

¡Ojo, la U! Lanús lleva seis partidos sin saber de derrotas

Los dirigidos por pragmático Mauricio Pellegrino han encontrado en este segundo semestre una solidez defensiva y una eficacia ofensiva que lo han vuelto un rival de máximo cuidado para cualquiera, combinando la jerarquía de sus jugadores experimentados con la dinámica de sus jóvenes talentos.

Sumado a todo esto, los Granates viven su mejor momento de la temporada, arrastrando una impresionante racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota entre todas las competencias: se compone de cuatro victorias y dos empates.

Lanús eliminó nada más y nada menos que a Fluminense en la Sudamericana | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images

Esta racha positiva no es fruto de la casualidad, sino de un funcionamiento colectivo que ha ido de menos a más a lo largo del semestre.

Así, el Romántico Viajero empieza a pensar en su batalla más importante del año a nivel internacional.

Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana: fechas

La llave de semifinal entre Universidad de Chile y Lanús se disputará entre el 23 y 30 de octubre. La ida será en Santiago y la vuelta en Buenos Aires.