Universidad de Chile ya tiene un ojo puesto en su llave ante Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. En la previa de dicho cruce, el club argentino fue notificado de la sanción de una figura.

¿Qué hizo? Recibió una pena económica por una infracción al reglamento de la CONMEBOL. Lo hizo en el duelo de ida ante Fluminense por cuartos de final del certamen continental.

Ese es el caso de Marcelino Moreno, que anotó el 1-0 en el primer compromiso disputado ante el elenco brasileño. Fue castigado por exhibir un mensaje religioso tras convertir su gol.

“Nunca fue suerte, siempre fue Dios“, escribió en una polera blanca que portaba bajo la indumentaria granate de la institución a la que representa.

Ante ello, la entidad organizadora de la competencia internacional decidió emitirle una multa por 10 mil dólares. Deberá ser abonada por Lanús a las autoridades.

Sin embargo, hay que consignar: ello no lo perjudicará en los partidos contra Universidad de Chile. A pesar de haber infringido las normas, podrá decir presente ante los azules.

Marcelino Moreno fue sancionado por la CONMEBOL antes de jugar contra Universidad de Chile. (Getty)

La llave entre Universidad de Chile y Lanús

El compromiso de ida se disputará el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en sede por definir en territorio chileno. La vuelta será el jueves 30 del mismo mes, en el mismo horario, en Buenos Aires.