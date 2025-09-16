Alianza Lima ya empieza a ultimar sus detalles para enfrentarse a la Universidad de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, compromiso que tendrá su primer encuentro en Perú.

En esta jornada, el reconocido defensor peruano que milita en el conjunto de los ‘Íntimos’, Carlos Zambrano conversó con el programa ‘Mano a Mano’ en Perú y se refirió a lo que será el duelo ante la U, en la que dejó un candente mensaje previo a este partido.

“Son etapas finales, donde prácticamente los equipos peruanos no han llegado desde hace mucho tiempo, creo que este partido no solamente está jugando Alianza, pienso que está jugando el Perú, todos los hinchas deberían unirse y apoyarse al club”, partió comentando Zambrano.

El experimentado zaguero destacó de gran forma lo que es el presente de la Universidad de Chile, pero deja en claro que el conjunto peruano trabaja con todo para lograr sacar la primera gran ventaja en el partido de ida.

“Es un rival fuerte, duro, que por algo está en estas instancias también, pero estamos en casa y si queremos seguir soñando, tenemos que sacar una ventaja positiva para poder ir allá a jugar con más tranquilidad” , declaró el jugador.

En esa línea, el jugador de Alianza Lima manifiesta que le gusta en demasía que los equipos le vengan a jugar de igual igual, ya que sienten que como equipo pueden generarle muchos problemas a los rivales con su gran calidad de delanteros.

Zambrano piensa en la U | Foto: Photosport

“Por lo visto parece que sí, en la Sudamericana todos los partidos son de ida y vuelta, donde tenemos más espacios y no se nos meten atrás, si se trata de torneo local, es complicado, porque la mayoría de los equipos que vienen a Matute, se defienden mucho y nos complican. En partidos ida y vuelta, con la gente rápida que tenemos adelante, tenemos más ventaja”, profundiza.

Zambrano espera sacar una gran ventaja en la ida

Concluyendo, Zambrano dejó en manifiesto de que para Alianza Lima es crucial poder sacar una importante ventaja en este partido de ida ante la Universidad de Chile y así seguir con su tónica en esta temporada, poder sacar ventaja como local y manejar los resultados como visitantes.

“Lo fundamental para mí es defender bien, mantener el arco en cero, nosotros como equipo grande vamos a tener ocasiones y ser contundentes, en la Sudamericana de local hemos sido contundentes, defensivamente hemos dejado el arco en cero y nos hemos podido ir con una ventaja de dos goles, que ayuda mucho, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Con la ventaja, sabemos manejar los partidos”, cerró.