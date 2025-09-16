Universidad de Chile ya deja atrás las celebraciones tras la obtención de la Supercopa del fútbol chileno tras vencer por 3-0 a Colo Colo, en la que los ‘Azules’ ahora ya ponen su foco en su gran objetivo del año: la Copa Sudamericana.

El conjunto que comanda Gustavo Álvarez ya prepara lo que será su duelo ante Alianza Lima por los cuartos de final en esta competencia, en la que el primer partido de esta llave se disputará en tierras peruanas.

Desde Perú, ya empiezan a palpitar con todo lo que será este duelo y ven esta llave como una revancha para el conjunto de los ‘Íntimos’ tras lo que fue esa bullada llave para ellos en el 2010 por Copa Libertadores, en donde la U dejó en el camino a Alianza Lima por un global de 3-2.

Por esto, este duelo para ellos es bastante especial y así lo hace sentir desde ya la prensa de dicho país, en la que especificamente, el ‘Díario Líbero’ ya comienza a prender el fuego de la polémica en este partido con un desafiante mensaje para el conjunto chileno.

Alianza Lima busca dar la sorpresa ante la U | Foto: Photosport

“Sale a romper”, fue como tituló en su portada en esta jornada el diario peruano, haciendo alusión al duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile, en la que avisa que los dirigidos por Néstor Gorosito llegan con su plantel completo a este partido.

“Los Íntimos afrontarán con equipo completo su duelo de este jueves ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Zambrano, Garcés, Quevedo y Guerrero están óptimos para alinear“, indicaron.

En Perú están muy esperanzados por lo que puede hacer Alianza Lima en esta Copa Sudamericana, pero en la Universidad de Chile trabajan en silencio para poder seguir haciendo historia en esta competencia, en la que ya han sido campeones.