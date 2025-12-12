Universidad de Chile está enfocada al 100% en el mercado de fichajes. Además de estar definiendo la situación de su entrenador, la directiva estudiantil tiene que determinar el futuro de algunos jugadores.
Uno de ellos, no está en el club desde comienzos de 2025, pero sigue perteneciendo a los registros azules. Su destino puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos: ese es el caso de Luciano Pons.
Si bien Atlético Bucaramanga tiene la opción de compra sobre su pase y continúa negociando su incorporación definitiva, hay un elenco –también colombiano– que lo quiere entre sus filas sí o sí.
Según detalló el periodista Julián Capera, la escuadra que está tras los pasos del delantero argentino es América de Cali. Este último conjunto está dispuesto a todo para adquirirlo y arrebatárselo a su rival.
“América de Cali dispuesto a mejorar en un 40% la propuesta económica de Atlético Bucaramanga para Luciano Pons, si el Leopardo no logra acuerdo con el atacante”, lanzó a través de su cuenta de X.
Pertenece a Universidad de Chile: el 2025 de Luciano Pons
Durante la reciente temporada, el atacante trasandino disputó una totalidad de 52 compromisos con Atlético Bucaramanga. En ellos, convirtió 24 goles y aportó con cinco asistencias.
Cabe destacar que tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por ende, las negociaciones de los cuadros colombianos está vinculada directamente a la cúpula azul.
