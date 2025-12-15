Universidad de Chile se alista a tomar importantes determinaciones en el mercado de fichajes. Una de ellas, será decidir el futuro de un jugador que no está en el radar laico para la siguiente temporada.

¿De quién se trata? A lo largo de 2025, se mantuvo a préstamo fuera del país y ahora se lo pelean con todo en Colombia. Ese es el caso de Luciano Pons, que mantiene su próximo paso en incertidumbre.

Si bien Atlético Bucaramanga está cerca de asegurarlo, se rumoreó que América de Cali había cerrado su incorporación. Este último punto fue negado por el propio gerente deportivo de la institución escarlata, Iván Vélez.

En conversación con Antena 2 Cali, lanzó: “Pues, a ver, si es el goleador del torneo colombiano, ¿cómo no estarlo? (en carpeta) A cualquier club en este momento le puede interesar y más teniendo en cuenta que conoce el medio“.

En dicha línea, el dirigente agregó: “Ya ha hecho una temporada buena en su momento en Medellín y ahora lo hizo con Bucaramanga. Que lo tengamos listo es totalmente falso“.

Luciano Pons debe definir su futuro. Pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Atlético Bucaramanga)

Atención, Universidad de Chile: no descartó a Luciano Pons

Finalmente, el funcionario colombiano no le cerró las puertas al atacante argentino de 35 años. Cabe destacar que sigue perteneciendo a los registros azules hasta fines de 2026.

“Nosotros tratamos de ser muy asertivos, de minimizar el error. Esperamos concretar los jugadores que tenemos en el radar, que creemos que puedan darnos una mano“, cerró.

