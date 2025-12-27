Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes, pero no solamente para definir incorporaciones. El conjunto laico también debe negociar salidas para la siguiente temporada.

Y en dicha labor, hay un jugador que mantiene en incertidumbre su futuro. ¿La razón? El préstamo que lo hizo salir del país concluyó, por lo que los estudiantiles deben resolver qué harán con él. Ese es el caso de Luciano Pons.

Si bien Atlético Bucaramanga sigue trabajando a la par de Azul Azul para concretar el traspaso definitivo, el propio delantero contó la firme sobre su situación. No tiene certeza sobre qué pasará con su carrera.

“Aún no he firmado mi renovación, hasta hace unos días supe que todo iba bien para continuar con el Bucaramanga”, comenzó señalando el atacante argentino de 35 años a Win Sports.

En dicha línea, el experimentado goleador finalizó asegurando: “Mi prioridad es continuar en este club que apostó por mí cuando muchos no creían. Ojalá se pueda dar mi continuidad”.

Luciano Pons aún no cierra su salida de Universidad de Chile. (Imagen: Atlético Bucaramanga)

El 2025 de Luciano Pons fuera de Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, la figura en cuestión disputó una totalidad de 52 compromisos con Atlético Bucaramanga. En dichos encuentros, anotó 24 goles y aportó con cinco asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por ende, cualquier negociación por su carta deberá ser visada por la directiva azul.

En resumen:

El atacante argentino rompió el silencio sobre su situación contractual. Pese a que su préstamo con Atlético Bucaramanga finalizó, el “Leopardo” está haciendo esfuerzos económicos para retenerlo, aunque la firma definitiva se ha dilatado más de lo esperado.