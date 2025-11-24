Universidad de Chile tiene un importante movimiento para su duelo ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025. ¿Qué pasó? El partido fue reprogramado.

Así lo reveló la ANFP a través de su sitio oficial, detallando que el encuentro ya no se jugará el lunes 1 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Se disputará un día después.

Según informó la entidad mencionada, el enfrentamiento se realizará el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas. De esta manera, tanto el elenco azul como el aurinegro gozarán de un día más de descanso.

Y, a su vez, tendrán 24 horas más para que se recupere el pasto de la cancha del Estadio Nacional. A una semana del compromiso por el certamen local, el césped luce irreconocible tras los conciertos de Dua Lipa y Oasis.

Cabe destacar que Coquimbo Unido, como campeón del fútbol nacional, no se moverá de lo más alto de la tabla de posiciones. En tanto, Universidad de Chile aún sueña con la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Universidad de Chile jugará ante Coquimbo Unido el 2 de diciembre a las 20:00 horas. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido: duelo por el récord

Por otra parte, hay que consignar que los universitarios defenderán una increíble marca del Ballet Azul: ser el conjunto con más duelos ganados al hilo. Aquel mítico equipo logró 16 victorias en línea.

¿Cuántas tiene el monarca chileno? También posee 16, por lo que de triunfar, se transformaría en la escuadra récord. Un enfrentamiento que sacará chispas en el Estadio Nacional.

En resumen: