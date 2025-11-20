Como es de costumbre, Universidad Chile y al igual que la mayoría de los clubes en el mundo, publicó una imagen en sus redes sociales para saludar a uno de los goleadores azules más emblemáticos del siglo XXI: Eduardo Vargas.

‘Turboman’ cumplió 37 años este jueves y el club universitario decidió saludarlo con una gráfica donde el delantero sale gritando un gol en la época dorada de la U de Jorge Sampaoli que conquistó la Copa Sudamericana.

“Felicidades al máximo goleador de torneos internacionales con la U en el pecho”, publicaron los azules en sus redes sociales. La imagen superó las 50 mil reacciones en pocas horas.

Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta del nacido en Renca en la publicación, quien con 3 corazones rojos en los comentarios dejó en claro que el amor sigue vigente pese a la frustrada negociación por el retorno del delantero a la U a mitad de año.

Desde su retorno al fútbol chileno, Eduardo Vargas acumula diez partidos con la camiseta de Audax Italiano donde registra dos goles y dos asistencias.

Datos clave…