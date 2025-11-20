Un nuevo golpe remece a Universidad de Chile. Tras la millonaria sanción contra Michael Clark que interpuso la Comisión para el Mercado Financiero y que inhabilitaría al empresario de su cargo en Azul Azul, ahora desde Perú lanzaron que Gustavo Álvarez tendría “todo acordado” con la Bicolor.

Tras la gira en Rusia donde empató ante Rusia y cayó frente a Chile, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, habría iniciado la búsqueda de un nuevo técnico para liderar el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

En esa línea, fue el periodista deportivo Mr. Peet quien lanzó la bomba que cayó como un baldazo de agua fría en el CDA. “Luego del Perú vs Chile, en conversación con colegas de ESPN, me dijeron que, aparentemente, Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú, porque su renovación en la U. de Chile lo ha condicionado a terminar el año”, dijo el periodista en “A Presión Radio”.

Gustavo Álvarez tendría todo acordado para ir a Perú (Photosport).

El periodista peruano profundizó sus dichos y se refirió al momento que vive Álvarez en la U y la condición para seguir en 2026: “Si la U queda ‘Chile 2’, va directo a fase de grupos de Copa Libertadores, la directiva de la U podría renovar y mejorar una propuesta que tiene del extranjero. Eso parece imposible porque el ‘Chile 2’ sería de Universidad Católica, mientras que la U podría ser ‘Chile 3’ o ‘Chile 4’”, disparó.

Luego agregó: “Él, dentro de las conversaciones, ha postergado el tema porque presume de una oferta en el extranjero importante, y aparentemente sería Perú”.

Desmintieron las negociaciones por Gustavo Álvarez

De todas formas no todos los medios peruanos hicieron eco de los rumores. En Movistar Deportes desmintieron un acercamiento entre el técnico azul y la dirigencia incaica. “Absolutamente nadie se ha comunicado con él. Va a escuchar ofertas cuando termine el campeonato, el entorno se enteró de este posible interés por redes sociales. Le pidió a su representante no escuchar ofertas hasta que termine el campeonato”, lanzó el periodista Giancarlo Granda.

Por el momento los dos fuertes candidatos que manejaría la FPF para asumir en Perú serían el argentino Luis Zubeldía, con paso en Sao Paulo y el ex entrenador de la UC, el brasileño Tiago Nunes.