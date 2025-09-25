Universidad de Chile está a horas de uno de los partidos más importantes del último tiempo, donde los azules se jugarán esta noche la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Coquimbo.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez está con el ánimo a tope para enfrentar a los peruanos y espera sellar la clasificación, donde en la próxima ronda tendría que enfrentar al sorprendente Lanús que eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná.

Hinchas apoyaron al equipo ayer en La Serena. | Foto: Photosport

Fue precisamente el técnico del cuadro universitario el que tuvo una sorpresiva aparición en el programa ‘Cavigol Contigo’, matinal de la U donde el técnico entregó unas palabras después de un trote matutino por la ciudad de La Serena.

De manera inesperada, Álvarez vaticinó lo que pasará esta noche en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo con una frase que vuelve loco a los hinchas de la U: “Buen día para todos, es un día que empieza muy bien y va a terminar mejor”, dijo.

Cabe recordar que el cuadro azul empató sin goles en la ida y necesita una victoria por cualquier marcador para acceder a las semifinales del torneo. En caso de empate en los 90 minutos habrá definición desde el punto penal, mientras que una derrota deja a los azules afuera de la Copa Sudamericana 2025.

Las semifinales de Copa Sudamericana

Lanús espera por Universidad de Chile o Alianza Lima, mientras que la otra semifinal de la Copa Sudamericana ya está definida: Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.