Universidad de Chile se juega la temporada esta noche en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, recinto en donde los azules recibirán a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El día de ayer, los hinchas del cuadro universitario le dieron el último aliento al equipo en las afueras del hotel de concentración, evento que terminó con incidentes y con la presencia de Carabineros desplegada en la ciudad.

Hotelazo azul terminó con incidentes. | Foto: Photosport

Incluso, se produjo un incendio que se le atribuye a los hinchas de Universidad de Chile, situación que generó la ira de la alcaldesa de la ciudad y el repudio absoluto al evento que terminó dejando destrozos en la ciudad costera.

Uno que lo vio de cerca fue Marcelo Díaz, periodista y reportero que cubre a los azules en el día a día quien contó su verdad a través de Instagram: “La jornada estaba tranquila y obvio que va a terminar mal si abruptamente dan por finalizado el banderazo. Había cerca de 3 mil personas”, colgó.

Lo cierto es que más allá de las responsabilidades que se puedan atribuir, lo cierto es que el ‘hotelazo’ de los hinchas azules dejó incidentes y convulsionó por momentos la tranquilidad que caracteriza a la ciudad de La Serena.

Hay posible rival de la U en semifinales

Lanús eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná y espera por Universidad de Chile o Alianza Lima, compromiso que se decidirá este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche en Coquimbo.