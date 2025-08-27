Independiente de Avellaneda se defendió tras la masacre protagonizada por su barra brava contra hinchas de Universidad de Chile. A través de su presidente, el elenco trasandino emitió públicamente sus descargos por lo ocurrido.

En conferencia de prensa, Néstor Grindetti explicó por qué su club –bajo su visión– no fue responsable de lo vivido en Buenos Aires. A pesar de asumir la responsabilidad de ser el equipo local, intentó zafar del castigo.

Ello provocó la inmediata reacción de un ácido crítico del dirigente del elenco bonaerense: Pablo Carrozza. A través de redes sociales, el periodista se lanzó con todo contra el mandamás.

¿Qué hizo? Se burló tras verlo leyendo un comunicado en el que los argumentos no fueron novedosos. Otra vez, responsabilizó a Universidad de Chile y la directiva de Azul Azul por lo acontecido.

Por ello, el comunicador expresó: “Grindetti no puede leer de corrido. No es que no puede hablar, directamente no puede leer. Más allá de eso, el comunicado de CAI es impresentable”.

En dicha línea y con la ironía que lo caracteriza, agregó: “No se hace cargo de nada. Básicamente la culpa es de la U de Chile, gracias a todos, nos vemos en cualquier momento, un abrazo”.

Pablo Carroza se burló del presidente de Independiente. Lo cuestionó tras su defensa contra Universidad de Chile. (Reproducción YouTube)

Universidad de Chile e Independiente esperan por sus castigos

Cabe destacar que este miércoles 27 de agosto es el plazo límite de los clubes para presentar sus primeros alegatos ante CONMEBOL. Tras ello, la entidad comenzará a definir las inminentes sanciones.