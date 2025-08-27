Ha pasado una semana desde los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La violencia se tomó las tribunas del recinto deportivo de la Provincia de Buenos Aires, dejando una decenas de heridos y más de un centenar de fanáticos del Chuncho detenidos.

Esta lamentable situación generó una investigación disciplinaria de la Conmebol que mantiene en vilo el futuro de ambos clubes en el certamen continental.

Néstor Grindetti vuelve a cargar contra la U y Azul Azul tras los incidentes en Avellaneda

En medio de la tensión, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, no ha dudado en dar declaraciones polémicas y apuntar directamente hacia la U, extendiendo ahora sus críticas hacia Azul Azul, la concesionaria que maneja los hilos del club chileno.

“No podemos decir lo mismo de la Universidad de Chile ni de sus dirigentes. Su accionario es cómplice y vergonzoso. En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, eligieron encubrirlos y culpar a otros”, afirmó Grindetti este miércoles en conferencia de prensa.

¿El objetivo del mandamás de Independiente? Dejar en claro su postura sobre la responsabilidad que, según él, corresponde a los distintos actores involucrados en la serie, mientras la Conmebol estudia los descargos y evalúa posibles sanciones.

El mandatario del “Rojo” también sostuvo que los dirigentes chilenos habrían intentado distorsionar la realidad: “Desde el primer minuto buscaron instalar que los únicos violentos fueron los argentinos, cuando todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad, la misma que ya viene sembrando violencia en los últimos partidos”.

Finalmente, Grindetti enfatizó la postura de su club frente a la violencia: “Lo digo con indignación y lo voy a repetir donde haga falta. A diferencia de la Universidad de Chile, en Independiente no hay lugar para la violencia, ni la vamos a tolerar nunca. Estas acciones violentas exceden por completo la responsabilidad de Independiente como club organizador”.