Universidad de Chile en las últimas horas puso fin a lo que era su gran interrogante en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda, en la que la CONMEBOL dio a conocer su fallo tras la barbarie en Argentina y le dio la clasficación a la U a la próxima ronda.

Tras lo que fue esta resolución, varias reacciones en suelo nacional y argentino fueron las que se dejaron ver dentro de las redes sociales, en la que entre aprobaciones y desaprobaciones, se debatían con sus pensamientos.

Uno de las personas que más controversia generó con su postura ante esta situación fue el periodista argentino, Pablo Carrozza, quien tomó un importante rol en esta barbarie, revelando información que pudo ser crucial para esta investigación.

En las últimas horas, el comunicador se manifestó en su cuenta de ‘X’ a lo que fue este fallo, en la que felicitó a la CONMEBOL por la decisión que tomó ante esta serie entre ‘Azules’ y ‘Rojos’.

La U avanzó tras la barbarie en Avellaneda | Foto: Getty Images

“Recién salgo del Monumental de ver a la selección y me entero del fallo de Conmebol sobre el partido de CAI ante la U de Chile. Hicieron lo que debían hacer. No se puede permitir lo que hizo la CD del Rojo. Mucho menos su barra. Felicito a Domínguez, aunque suene antipático”, declaró.

Sus palabras no fueron muy bien recibidas al otro lado de la cordillera, en la que principalmente, los hinchas de Independiente no estuvieron muy de acuerdo con su pensar ante esta situación.