Universidad de Chile tiene un argumento clave para defenderse tras la masacre contra Independiente de Avellaneda. Es más, el propio presidente del elenco argentino asumió el error ante los medios: se condenó ante CONMEBOL.

En conferencia de prensa, Néstor Grindetti abordó uno de los puntos vitales en la discusión que tendrá la entidad para castigar a ambos clubes. ¿Cuál es? La responsabilidad del equipo local en materia de seguridad.

El mandamás trasandino reconoció que las autoridades considerarán dicha norma ante una inminente sanción, aunque intentó –con manotazos de ahogado– desmarcarse. Apuntó contra los azules por el actuar de sus hinchas.

“Reconocemos que el reglamento de Conmebol asigna al club organizador la responsabilidad sobre el evento“, comenzó indicando.

“Pero entendemos que esa responsabilidad no significa, bajo ningún aspecto, que Independiente haya sido responsable de los actos de violencia que sucedieron contra nuestra gente”, agregó.

Tras ello, señaló: “Debemos subrayar que el partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acreditan los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y de las fuerzas de seguridad”.

Néstor Grindetti defendió a Independiente de Avellaneda tras la masacre contra Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

La defensa de Independiente ante Universidad de Chile

Luego del autogol mediático, el presidente del conjunto bonaerense aseguró que su institución no tuvo problemas de organización y ejecutó todos los planes de seguridad a la perfección.

“Independiente cumplió de manera rigurosa con todas las obligaciones que estaban bajo su órbita, pero no puede sustituir ni las funciones ni las decisiones que corresponden exclusivamente a las fuerzas de seguridad”, aseveró.

“Para este encuentro, Independiente implementó todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa de Conmebol“, concluyó.